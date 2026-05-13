道枝駿佑が主演するミュージカル映画『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官（読み：ミッション かげきなせんにゅうそうさかん）』が、9月よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。併せて、道枝演じる主人公の刑事・松見奏多と、彼が潜入捜査のため女子大生に扮する姿を対比的に配置したティザービジュアルが解禁された。【写真】道枝駿佑“ミチゲッタ”旋風再び！映画『君が最後に遺した歌』韓国で舞台あいさつ主演を務め