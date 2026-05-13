角川春樹の“ラストとなる”総監督作品『星の教室』が今秋に公開することが決定。監督を中川龍太郎、主演を桜田ひよりが務める。【写真】映画『星の教室』総監督を務める角川春樹1976年に公開されるや社会現象を巻き起こした『犬神家の一族』にはじまり、『人間の証明』（1977）、『野性の証明』（1978）、『復活の日』（1980）、『セーラー服と機関銃』（1981）、『蒲田行進曲』（1982）、『時をかける少女』（1983）、『里見