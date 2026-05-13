タレントでグラビアで活躍する熊田曜子が本日44歳の誕生日。10代でデビューすると、その抜群のプロポーションと美ぼうからまたたく間に人気となり、結婚（2023年離婚）して3児の子どもを生み育てる現在も、抜群のプロポーションを武器に活躍中だ。今回はそんな熊田の43歳の1年を、彼女のInstagramで振り返る！【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」水着グラビアも（11枚）■ポールダンスで作ったバキバキボディ