【ガチャガチャ】から、たまごっちをモチーフにしたマスコットグッズが登場しました。今回は質感やデザインの異なる「たまごっちグッズ」を紹介。コレクション欲をくすぐられそうなアイテムをチェックしてみましょう。 たまごっちの体がスケルトンに！？ 「すきゃらとん たまごっち」 \500（税込）たまごっちのキャラクターが半身骨デザインになったフィギュア。キャラクターとスケルトンを組み合わせ