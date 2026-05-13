女優の観月ありさのオフショットが話題になっている。観月は１３日までにインスタグラムを更新。「博多チャリチョコキャップで終演後に屋台最高」とつづり、自身が出演しているミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の帽子をかぶり、デニムのジャケットを羽織って夜の繁華街を歩く様子を公開した。この投稿には「屋台でありさっち自撮り博多楽しんでいて良き良き」「会いたかったです」「チャリチョコキャッ