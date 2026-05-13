インスタグラム更新国内女子ゴルフのSky RKBレディスクラシックは15〜17日に福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡）で行われる。木戸愛（日本ケアサプライ）は11日に自身のインスタグラムを更新。高級車と並ぶ写真を公開すると、ファンの視線が集中した。インスタグラムに「魅力的なカラーのシャラントグレーがかっこいいです」とつづった木戸は、高級車の隣で笑みを浮かべていた。大会に向けてジャガーランドローバー福岡から借りた