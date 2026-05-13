メ～テレ（名古屋テレビ） 今月6日、名古屋・栄の繁華街で18歳の男性を切り付け重傷を負わせたとして、14歳の男子中学生が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍の14歳の男子中学生です。 警察によりますと、男子中学生は、今月6日午後10時すぎ、中区栄3丁目の駐車場で、18歳の男性を殺意を持って刃物のようなもので切りつけるなどして重傷を負わせた疑いです。 事件当時、男子中学