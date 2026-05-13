全日本プロレスは１３日までに大みそかの１２・３１国立代々木競技場第二体育館大会「ゼンニチ大晦日２０２６」のチケットを１７日の東京・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）大会で会場先行販売することを発表した。一般発売日は今月２７日になる。三冠ヘビー級王者の宮原健斗はこの日までに自身の「Ｘ」を更新し、「ゼンニチ大晦日」へ「全日本プロレスの大晦日は一年の感謝をファンの皆さんに伝える