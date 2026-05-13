◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）１８〜２１年に日本ハム、ソフトバンクでプレーし、今季ここまで８登板で４勝１敗、防御率１・７０と好調なレイズのニック・マルティネス投手（３５）が、１２日（日本時間１３日）、ジャッジ（ヤンキース）、シュワバー（フィリーズ）を１本差で追う１５本塁打を放って注目を集めるホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）ついて語った