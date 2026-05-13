ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１３日、日本の海域に危険なタコが増加していることを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「さあ今年も海のシーズンが近づいてきましたが、そんな中、注意しなければならないニュースも入ってきています」と石川・七尾市の漁港で体長わずか１０センチほどの小さなタコが見つかったことを映像とともに紹介。水中では青く光る斑点が見え、それがヒョウ柄の