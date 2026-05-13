ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生321人に対して「この1年間で海外旅行をしたかどうか」に関するアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】現役女子高生に聞く「海外旅行経験はありますか？」 現役女子高校生においては、19.7%が「1年以内に海外旅行の経験がある」と回答した。あると回答した理由は、一大イベントである「修学旅行」が多く占めた。近年では修学旅行の行き先として海外