女優の木村多江(55)が母親との2ショット写真を公開した。木村がまだまだ幼いころで、母の腕に抱かれている。 【写真】母に抱かれる多江ちゃんが可愛すぎる♥早くも美少女に成長の予感 木村は11日に更新したインスタグラムで「私が今ここにいるのは母が愛情をかけて育ててくれたから。そして私を支えてくれるもう1人の母や母のように助けてくれた人たち。ありがとう。みんな幸せで健やかでいてねHappy m