奥隅知里さんは田中碧の管理栄養士兼シェフを務める移籍は急に決まるものだ。田中碧がドイツからイギリスへ渡った時も、そうだった。奥隅知里さんはすぐに準備を開始し、リーズへと向かった。そして、入国した翌日から、食事の提供が始まった。新しい国、知らない街、見慣れない食材ーー。それでも、同じクオリティで出し続けなければならない。誰も「大丈夫？」とは聞いてくれない場所で、この仕事は成り立っているのだ。（取材