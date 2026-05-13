GUがマンチェスター・シティとのコレクションを販売開始したアパレルブランドのGU（ジーユー）は5月11日、イングランド1部プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティFCとのコラボレーションアイテムを本日より販売開始したと発表した。世界屈指の人気クラブとの異色コラボに、SNS上では「今すぐ買いたい」「最高すぎる」と大きな反響が沸き起こっている。今回のコレクションでは、マンチェスター・シティの象徴的なチームロ