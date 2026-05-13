中国が14日に北京で開かれるドナルド・トランプ米国大統領と習近平中国国家主席の首脳会談で、台湾問題を最優先事項として前面に出す見通しだ。中国が米国の要請に応じてイラン戦争の仲裁役を受け入れる代わりに、台湾問題に対する米国の譲歩を要求する可能性があるとの観測も出ている。12日、中国共産党機関紙・人民日報は「中国の声（中国之声）」を意味する鐘声コラムで、台湾→経済→国際懸案（気候変動、人工知能、地域紛争）