日銀が利上げ見送りを決めた4月28日の金融政策決定会合で、利上げ見送りに審議委員の3人が反対した。反対3票は黒田東彦総裁時代にマイナス金利政策を決定した時（反対4票）以来だが、とりわけ話題をさらったのが、中川順子審議委員（60）の存在だ。「中川氏は、金融緩和的な政策を支持するハト派に近い中立派と見られていただけに、利上げに与する反・執行部票を投じたことに驚かされました。6月29日に任期満了を迎えますが、こ