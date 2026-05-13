エヌビディアのフアンCEO（右）とトランプ米大統領＝2025年4月、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領の中国訪問にアップルのティム・クック最高経営責任者（CEO）ら米企業幹部が同行する中、半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが含まれなかったことが物議を醸している。人工知能（AI）向け先端半導体を巡る米中対立が背景にあり、中国向け輸出の先行きを暗示しているといった見方も出