【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日続伸し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比4.11ドル高の1バレル＝102.18ドルで取引を終えた。戦闘終結に向けた米国とイランの交渉が難航し、供給途絶が長期化するとの警戒感から買い注文が膨らんだ。トランプ米大統領は前日、イランとの停戦協議について「極めて脆弱だ。延命措置を受けている状態だ」と強調。イラン側は戦闘