“もし白雪姫が大人になったら――”。そんな発想から生まれたカラードレスを、わずか20日間で完成させ、自身の結婚式で披露した新婦の動画が注目を集めている。投稿には「奇跡としか思えん」「まるでフランス人形！」「ビジュ良すぎ…！」といった驚きの声が相次いだ。投稿者でフルオーダーメイドのアイドル衣装なども手がける衣裳作家「Dolly muses（ドーリーミューズ）」のみこさん（＠dolly_muses）に、そのこだわりと制作の