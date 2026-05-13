＜天気＞12日（火）より少し雲が多くなりますが、晴れ間はあるでしょう。ただ、山沿いだけではなく、平地でも所々でにわか雨がありそうです。西日本は日中に雨のところがあり、東日本は午後に雨のところがあります。関東もお昼ごろに北部の山沿いで雨雲が発生して、都心周辺でも夕方ごろに雨が降りそうです。晴れていても傘を持ってお出かけください。沖縄は晴れて、梅雨の中休みになりそうです。＜日中の気温＞12日（火）と同じく