新型特急385系の車内が公開JR東海は2026年5月12日、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」向け新型車両385系の量産先行車を神領車両区（愛知県春日井市）で報道公開しました。グリーン車は優雅なプライベート感を満喫できる空間となっています。【画像】これが「最新のJR特急」385系のグリーン車です385系は、現在「しなの」で活躍している383系の後継車両となります。今回落成した量産先行車は2026年5月13日から、まずは名古屋〜