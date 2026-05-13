張本の金星に中国メディアも驚きを隠せなかった(C)Getty Imagesロンドンで開催された世界卓球は現地時間5月10日に決勝が行われ、女子団体は中国が3-2で日本を下し優勝した。中国の同大会での優勝は通算21回目で2012年大会から続く連覇を7にまで伸ばした（2020年釜山大会は中止）。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像「新・女王」張本美和（世界ランク5位）、パ