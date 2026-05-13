【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続伸し、前日比56.09ドル高の4万9760.56ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感がくすぶる中、医療関連など比較的業績が安定した銘柄が買われ、相場を支えた。トランプ米大統領が前日、イランとの停戦を巡り「極めて脆弱だ。延命措置を受けている状態だ」と述べるなど、協議は難航している。原油価格も高止まり
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