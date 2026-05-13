NBAのプレーオフカンファレンス準決勝でレーカーズが敗退し、今季の総括会見を行うペリンカGM＝12日、ロサンゼルス近郊（共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのプレーオフカンファレンス準決勝で敗退したレーカーズのペリンカ・ゼネラルマネジャー（GM）が12日、ロサンゼルス近郊で今季の総括会見を行い、3年契約の最終シーズンを終えた八村塁について「今季のプレーオフでわれわれのために成し遂げたことを誇