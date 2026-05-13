中山牝馬S4着から臨むエリカエクスプレス（牝4＝杉山晴、父エピファネイア）が17日のヴィクトリアマイル（東京芝1600メートル）に向けて最終追い切りを行った。坂路単走で4F53秒7〜1F12秒1をマークした。稽古をつけた武豊は「思ったより馬が落ち着いてくれているのが何より。軽い追い切りでした」と振り返り「当日のテンションと入れ込み、レースでの折り合いですね。すぐカーッとなりますからね。マイルで折り合いがつけば