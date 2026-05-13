お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、10日放送のテレビ朝日系『有吉クイズ』（毎週日曜深0：40）に出演。愛用しているサプリを明かした。【動画】全員40歳以上！「オトナの独身男女メモドライブ!!」に参加した大久保佳代子この日は、互いに気になった事をメモしあう人気のロケ企画「メモドライブ」を実施。今回は「オトナの独身男女メモドライブ!!」と題し、大久保のほか、俳優の佐藤仁美、ピン芸人の鳥居みゆき