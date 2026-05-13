なにわ男子の道枝駿佑（２３）が、９月からプライムビデオで独占配信される完全オリジナル作品「Ｍ．Ｉ．Ｓ．Ｓ．Ｉ．Ｏ．Ｎ．歌劇な潜入捜査官」に主演することが１２日、分かった。道枝は「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに挑む。俳優としては今年だけで２作の主演映画が公開されるなど、目覚ましい活躍が続いている。俳優・道枝の勢いが止まらない。３月に映画単独初主演「君が