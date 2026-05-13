米海軍横須賀基地を訪問し、原子力空母ジョージ・ワシントン艦内の演説会場に到着したトランプ米大統領（2025年10月28日、写真：共同通信社）4月21日、政府は「防衛装備移転三原則」と運用指針を改正し、これまで大きく制限してきた殺傷・破壊能力を持つ防衛装備（いわゆる殺傷武器）の海外移転について、制度上は原則可能とする方針に転換した。高市氏は会見で、「安全保障環境が厳しくなる中で、もうどの国も1カ国のみでは、