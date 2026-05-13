Amazonの人気ドラマ「フォールアウト」シーズン3に、「ブレイキング・バッド」のアーロン・ポールが出演することがわかった。米が報じた。 大ヒットゲームを原作とする本作は、世界の終末から200年後を舞台に、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者が、放射能に汚染された地獄のような世界でサバイバルを繰り広げる物語。ドラマ「ウエストワールド」のジョナサン・ノーラン＆リ