『ロッキー』から受け継がれた『クリード』ユニバースが、いよいよドラマシリーズとして本格始動する。『クリード』シリーズ初の実写スピンオフドラマ「Delphi（原題）」が、2026年5月18日より米ロサンゼルスで撮影開始となることがわかった。米が報じている。 発表は、Amazonのアップフロント・プレゼンテーションで行われたもの。『クリード』シリーズでアドニス・クリ