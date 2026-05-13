東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、井上尚弥対中谷潤人の空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」。そのイベントで井岡一翔とのWBC世界バンタム級タイトルマッチに臨んだ弟・拓真は文句なしの3対0の判定勝ちを収めた。4階級制覇の名だたるテクニシャン井岡から2度もダウンを奪えたのはなぜなのか？父にしてトレーナー井上真吾氏に話を聞いた。拓真はもっとできるはず--今回の拓真さんの試合は3対0。しかも一人のジャッ