サウスポーのハードパンチャーとして強烈な印象を残した三浦隆司 photo by 山口裕朗/アフロ井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち26：三浦隆司典型的なスラッガーだった。結末は行方知れずとばかりの猛烈打撃戦の末に、豪打で勝利をもぎ取る。それが三浦隆司（帝拳）というボクサーの魅力だったし、世界王座へと向かう足取りの確かな手応えでもあった。やがて、WBC世界スーパーフェザー級王者となって念願を叶えた