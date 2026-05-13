「今の代表は、間違いなく史上最強です」――俳優の竹内涼真が、日本テレビ系『FIFA ワールドカップ 2026』のスペシャルナビゲーターに就任した。かつて本気でプロサッカー選手を目指した経験を持つ竹内は、森保一監督から直接聞いた「目標は優勝」という言葉に強く背中を押されたという。竹内涼真日本テレビ系では、2018年ロシア大会以来2大会ぶりに地上波テレビ中継を実施。森保ジャパンが「最高の景色」＝“優勝”を目指す中、