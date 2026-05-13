7年ぶりの「事始め式」六代目山口組の機関紙「山口組新報」の最新号が、暴力団や警察関係者の間で話題を呼んでいる。'13年の創刊以来、組員に配付され、ヤクザ川柳や直近のイベントの様子などが掲載されているが、今年初となる3月1日号では、7年ぶりに開かれた山口組の「事始め式」について詳細に綴られていたのだ。式は昨年12月13日に清水一家本部事務所（静岡市）で開催された。午前9時頃に司忍組長が到着して始まり、盃事の儀式