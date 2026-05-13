今年は見れなかった「化学反応」5月1〜7日、栃木県の御料牧場でGWを過ごした天皇一家。お召し列車で行けば最寄り駅で一般の人々と触れ合えるものの、今回は行き帰りとも車だった。「現地で面会するのは県知事や地元の名士など、事前に宮内庁からレクを受けた人だけ。当然、ご一家との受け答えも予定調和なものにしかなりません。静養先で一般人と交流してこそ、予期せぬ化学反応が起こって両陛下の意外な一面が見えるのですが、そ