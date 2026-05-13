映画『Michael／マイケル』のVIP試写会に、人気ダンサーたちが登場した。5月11日午後、ソウル江南区のメガボックスCOEXにて、映画『Michael／マイケル』のVIP試写会が行われ、フォトウォールが開催された。【写真】「性行為じゃん」発言Honey Jのスイムウェア姿同作は“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記作品で、韓国では本日5月13日より公開となる。今回の試写会には作品のテーマに合わせ、多くのア