相変わらず中国経済は厳しいトランプ大統領の訪問を間近に控えた中国の経済は相変わらず低調だ。中国政府が5月9日に発表した4月の輸出（ドル建て）は前年比14.1%増と、伸び率は3月の2.5%から加速した。中国経済の頼みの綱である輸出は好調さを維持した形だが、手放しでは喜べない。「イラン戦争により世界的にインフレが進む」との懸念から、中国製部品を備蓄しようとする海外からの注文が殺到したことが、輸出急増の原因だったか