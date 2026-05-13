「人間が死を乗り越えるための本を書いてほしい、というご依頼をいただいて、この本を書きました」新作の長編小説『頭を木魚に』について、そう話す、お笑いコンビ「笑い飯」の哲夫さん。「死を乗り越える」というと、大切な人を亡くした深い悲しみや苦しみから、少しずつ前向きな感情を取り戻していく、その過程のことを指すのだと思うけれど、哲夫さんは、さらに「死の“誘惑を”乗り越える」という視点から、今回の物語を展開さ