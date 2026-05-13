タイトル級のピッチング2026年の大谷翔平は「サイ・ヤング賞」を獲れるのか。サイ・ヤング賞とは、メジャーリーグにおいてその年に最も優れた投手へ贈られる最高峰の個人賞である。打者でいえばMVPに近い重みを持ち、投手にとっては最大級の栄誉といっていい。ただし、サイ・ヤング賞は単に「勝ち星が多い投手」や「有名な投手」に与えられる賞ではない。近年は、勝利数だけでなく、防御率、投球回、奪三振、WHIP、被打率、与四球