学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「高専」はなんの略？「高専」はなんの略か知っていますか？ヒントは、アニメにも出てくる教育機関です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「高等専門学校」を略した言葉でした！高専とは、中学校卒業後に入学し、5