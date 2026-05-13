「こんにちは。章子。私は20年後のあなた、30歳の章子です」――。10歳の佐伯章子のもとには、ある日こんな手紙が届く。家にも学校にも居場所のない章子は、半信半疑のまま手紙を書くことで自分の気持ちを保とうとするが、やがて時がたち、中学生になった章子の境遇はさらに過酷なものとなっていく。そして、彼女は唯一心を通わせる友人・須山亜里沙とこの状況から脱出するため、ある「計画」を立てる――。湊かなえの「代表作」