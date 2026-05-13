新日本プロレスの天山広吉が１１日、都内で記者会見し８月１５日の両国国技館大会で現役引退することをを発表した。引退会見に同席した棚橋弘至社長は「復帰を目指してリハビリを重ねてまいりましたが、現役続行は難しいと本人より申し出があり、会社として引退を受理いたしました」と時折、声を震わせながら明かし、引退後は「新日本プロレス所属として芸能活動を継続していく予定です」と発表した。１９７１年３月２３日、