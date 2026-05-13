わざわざ｢有料｣の案内が来た米国、カナダ、メキシコの3か国で共同開催されるサッカーのW杯（6月11日〜7月19日）。開幕まで1か月余りとなり、われわれ報道陣に対してもFIFA（国際サッカー連盟）から連絡が送られて来るようになった。先日の案内の中にこんな一節があった。「市内の交通機関は有料になる」説明が必要だろう。試合が開催される都市では地下鉄やバス、トラムに乗車する時には料金を支払う必要があるという意味である。