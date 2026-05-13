「旧三大財閥」と呼ばれる、三菱、三井、住友の各グループ。金融、商社、不動産、メーカーなど、数多くの企業を抱えているが、もっとも従業員数が多いのは意外な「あの会社」だという。『教養としての三菱・三井・住友』の著者、山川清弘氏が、「従業員数ランキング」を通じて、イメージとは異なる企業の「実力」を分析する。「従業員数ランキング」から見えてくるもの時価総額とは異なり、「どれだけ多くの人が働いているか」とい