高まる「女性天皇」支持の声天皇は国民の象徴とされています。日本国憲法の第一条には、「天皇は国民の象徴であり、日本国民の統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」。とあります。つまり「国民と国のつながりを目にみえる形で表す存在」であり、政治的な権限はもちませんが、国民の幸福や平和を祈る存在として、多くの人が敬意をむける対象ということになります。見逃してはいけないのは、憲法一