ホンダ歴代最速の300万台達成ホンダは5月11日、軽自動車『Nボックス（N-BOX）』シリーズの国内累計販売台数が、4月末時点で300万台を突破したと発表した（Nボックス、Nボックス・プラス、Nボックス・スラッシュを含む）。【画像】ブラックアクセントで精悍なNボックス特別仕様車『ブラックスタイル』全17枚2011年12月の初代モデル発売から14年4ヵ月での達成となり、ホンダの四輪車として歴代最速の記録となる。これは、従来の記