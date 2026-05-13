◇ナ・リーグドジャース ― ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発する。先発マウンドに上がるのは山本由伸投手（27）で、今季4勝目を狙う。大谷は前日11日（同12日）のジャイアンツ戦では5打数ノーヒット。試合前に今季3度目となる屋外でのフリー打撃を行ったが快音は聞かれず、11試合、51打席連続ノーアーチと