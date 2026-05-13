TBSアナウンサーの山形純菜（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。「今年初のゴルフ」に出かけたことを報告し、ミニ丈ウエア姿のオフショットを披露した。【写真】「スタイル抜群」美脚がのぞくミニ丈ウエア姿の山形純菜アナ山形アナは、青空が広がるゴルフ場で開放的な写真をアップし「いいお天気だったけどこれ以上暑いとちょっと勘弁」とコメント。ドライバーでショットを打つ様子も披露し、「これからもゆるーく続け