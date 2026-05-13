【ワシントン共同】米連邦高裁は12日、各国・地域への10％の代替関税を違法とした国際貿易裁判所の判決について、高裁が上訴を審理する間、一時的に執行を差し止めるとの判断を下した。当面、代替関税は維持される。貿易裁は7日、原告の企業2社と一部の州についてだけ、政権による関税の徴収を差し止めるよう命じた。他の事業者に対する代替関税は継続された。ただトランプ政権は高裁に提出した文書で、貿易裁の判決を受け、他