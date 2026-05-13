俳優岩下浩（いわした・ひろし、本名同じ）さんが4月8日に老衰のため、都内の自宅で亡くなっていたことが12日、分かった。93歳。この日、所属する劇団民藝が公式サイトで発表した。発表文によると、岩下さんは「15年の長期にわたり脊柱管狭窄症の療養中でありましたが、2026年4月8日9時31分老衰のため東京都内の自宅にて逝去しました」とし、葬儀などは4月9日、親族のみで終えたという。喪主は長男岩下直樹（いわした・なおき）氏